Hindi tuloy-tuloy na dating ng COVID vaccines, hamon sa Dinagat Islands

MAYNILA - Hamon para sa mga municipal health officers sa Dinagat Islands ang pagbabakuna sa mga residente kontra COVID-19 lalo’t walang malinaw na schedule ang dating ng supply ng bakuna doon, ayon sa chief health officer ng lalawigan ngayong Martes.

“Mahirap para sa ating mga municipal health offices na i-schedule o i-project na magbabakuna sa ganitong barangay, sa ganitong petsa since hindi namin sure kung kailangan darating ang mga supply,” pahayag ni provincial health officer Dr. Jillian Lee.

Bagama't may dumarating na supply ng bakuna, hindi aniya consistent ito.

“So far, may supply naman kami ng bakuna. Ang pagplano lang ang nagiging mahirap especially since nagsisimula na ang tag-ulan dito sa Dinagat, maraming lugar ang mahirap abutin kung umulan mga bundok, mga coastal island barangay namin,” sabi ni Lee.

Hinaing din ng ibang health workers na hindi masyadong natututukan ang kalagayan ng kanilang probinsya kumpara sa ibang mga lugar.

“Madalas na napapabayaan din na may concerns din pagdating sa probinsiya, especially ang DOH ngayon very focused on scaling up hospital capacity. Nagdadagdag ng mga kama sa tertiary hospitals natin, pero ang reyalidad, marami din lugar sa bansa tulad sa probinsiya namin na maski secondary hospital, referral hospital, wala,” sabi niya.

Tatlo aniya ang district hospitals sa kanilang problnsiya. Pero dahil kulang ito sa manpower at equipment, nagsisilbi lamang aniya ang mga ito bilang infirmary.

Ayon sa pinakahuling ulat ng lalawigan, nakapagtala na ng 1,374 total confirmed COVID-19 cases doon, kung saan 24 ang aktibo.

- TeleRadyo 5 Oktubre 2021