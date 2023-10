PANOORIN: 'Jumper boys' na nagnanakaw sa mga truck

Watch more on iWantTFC

Nahuli ng mga pulis ang dalawang lalaki na nasa likod ng magkahiwalay na insidente ng nakawan sa mga bumibiyaheng truck sa Road 10 sa Tondo, Maynila nitong isang linggo.

Viral ngayon sa social media ang videos ng mga tinaguriang “jumper boys” na tumatalon o sumasampa sa mga truck para makapanalisi ng mga gamit.

“Mga truck na nakahinto o nata-traffic tapos aakyatin nila ‘yung truck. Kung ano makita nila, halimbawa tool box, mga gamit na mapapakinabangan, pwedeng mabenta, ‘yun ang ninanakaw nila,” ayon kay PLtCol. Roberto Mupas, hepe ng Raxabago Police Station.

Isa sa mga naaresto ang 23-anyos na mangangalakal matapos mag-amok sa may bahagi ng Mel Lopez Boulevard noong Huwebes.

Sa imbestigasyon, napag-alaman na siya ang suspek na humampas ng tubo sa driver ng truck makaraang mabisto ang pagnanakaw nito ng lona.

“Nanghihingi po kami ng barya sa mga truck kaso naudyukan lang po talaga ako na kunin ‘yung lona sa may truck. Hindi ko naman lubos akalain na lalaban din ‘yung driver,” paglalahad ng suspek.

Maliban sa mga reklamong alarm and scandal at illegal possesion of firearm, sasampahan din ng reklamong theft ang suspek.

Samantala, nahuli naman ang isa pang suspek nang magkaroon ng komosyon sa Building 19, Aroma Compound sa Tondo kung saan napag-alaman na siya ang nakuhanan ng video ng isang pahinante ng truck na nagtatanggal umano ng mga kable sa mga kargamento.

“Sumampa talaga while moving ‘yung truck. Hindi niya alam na vini-videohan ng pahinante. Upon investigation at arrest nung suspek, CICL e. Menor de edad ‘yung suspek natin,” ani Mupas.

Dagdag ng pulisya, malaking bagay ang pagkakaaresto sa mga suspek dahil kalimitan silang nakakaperwisyo sa mga nagnenegosyo gamit ang mga truck.

“At the same time medyo delikado ‘yan sa part ng mga suspek kasi pwede sila madisgrasya dyan e, mahulog, masagasaan,” sabi ni Mupas.

Mas paiigtingin aniya ng mga pulis ang kanilang presensya sa mga lugar na ito upang mabawasan ang mga kawatan.