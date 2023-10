Magkano na ang pamasahe sa jeep para sa estudyante, seniors?

Watch more on iWantTFC

Magkano na ang pamasahe sa jeep para sa mga estudyante at senior citizens?

Ayon kay LTFRB Executive Director Atty. Robert Peig, epektibo pa rin ang student at senior citizens' discount sa jeepney matapos ang pinakabagong pagtaas nang pamasahe.

Aniya, kung P13 na ang minimum jeepney fare, magiging P10.40 na ito para sa mga senior at estudyante.

"Kung magkano po 'yung diskwento, 'yun dapat ang ibigay. Kung may butal po, may obligasyon po ang ating operators at drivers na magkaroon ng sapat na panukli doon po sa pamasahe," ani Peig.

Dagdag niya, ang ibang driver naman ay hindi sinasakto ang sukli dahil kulang ang barya.

"Kung P13 ang minimum fare, tapos 20 percent ang discount, magiging P10.40 dapat ang pamasahe. Magiging P10.50," aniya

Inaprubahan ng LTFRB ang P1 provisional increase sa minimum fare sa mga jeep. Epektibo na ito ngayong Linggo, October 8.