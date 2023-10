Watch more on iWantTFC

Nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga tsuper na bigyan pa rin ng 20 porsiyentong diskuwento sa pasahe ang mga estudyante, senior citizen at person with disability. Nagbabala ang ahensiya na may kaukulang multa at parusa sa mga hindi magbibigay ng diskuwento. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Miyerkoles, 4 Oktubre 2023