ALAMIN: 'Areas of concern' sa BSKE

Watch more on iWantTFC

Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan nito ng areas of concern para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Pero paglilinaw ng ahensiya, hindi awtomatikong mapapasailalim sa Comelec control ang mga barangay na nasa 'red category.' Nagpa-Patrol, Victoria Tulad. TV Patrol, Miyerkoles, 4 Oktubre 2023.