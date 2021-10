Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Bumaba na ang kaso ng COVID-19 sa Sta. Rosa, Laguna, ayon kay Mayor Arlene Arcillas.

Sa huling tala ng lokal na pamahalaan, kasalukuyang merong 990 active cases ng COVID-19 ang Sta. Rosa.

Nasa 12,395 ang gumaling sa sakit habang 355 naman ang namatay sa coronavirus.

"Pababa po siya, which is good," ani Arcillas sa panayam sa Teleradyo Lunes.

Base sa datos ng Department of Health nitong Oktubre 2, nasa 69.2 porsiyento ang occupancy rate ng mga ospital sa Sta. Rosa. Nasa 101 COVID-19 beds ang okupado habang 45 naman ang bakante pa.

Tatlong ospital ang itinuturing na kritikal (85 percent occupancy rate), 1 ang high risk (70 to 80 percent occupancy rate) at 3 ang nasa safe level (less than 60 occupancy rate).

"Pababa po siya, unlike 2 weeks ago na 100 percent. Sumusobra pa po ang nagagamit for COVID," ani Arcillas.

Samantala, nakapagbigay na ang Sta. Rosa ng 191,000 doses ng bakuna kontra COVID-19 kung saan 72,000 katao ang fully vaccinated.

Ito ay 30 percent ng target adult population ng siyudad, ayon sa alkalde.

Nagsimula na ring magrehistro ang lokal na pamahalaan sa mga edad 12 hanggang 17 para sa COVID-19 vaccine.