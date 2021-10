2 patay sa pamamaril sa Tondo

Watch more on iWantTFC

Patay ang dalawang tao sa pamamaril sa Tondo, Maynila, Lunes ng madaling araw.

Ayon sa isang residente, mag-aala una na ng umaga nang makarinig ng maraming sunod-sunod na putok ng baril sa San Pedro Street.

Pinagbabaril na pala ang isang lalaki at isang babae sa loob ng isang bahay.

Agad silang dinala sa ospital pero dineklara ring dead on arrival.

Tinitingnan na ng mga otoridad ang CCTV sa lugar kung saan may nakitang sasakyan at may mga taong bumaba malapit sa crime scene.

Iniimbestigahan pa ng pulis kung sino ang mga salarin at kung ano ang motibo sa krimen.