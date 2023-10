Security drill isinagawa sa NAIA Terminal 2

Watch more on iWantTFC

Nagsagawa ng security drill ang mga tauhan ng Manila International Airport Authority at Philippine National Police Aviation Security Group sa NAIA Terminal 2. Ang scenario: may mga nakapasok na armadong grupo sa paliparan at nagpasabog ng bomba. Nagpa-Patrol, Jeff Caparas. TV Patrol, Martes, 3 Oktubre 2023