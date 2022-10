Mga drayber nanawagan na padaliin ang pamimigay ng kopya ng taripa

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Nanawagan ang ilang transport groups sa pamahalaan na padaliin ang proseso ng pamimigay ng fare matrix sa mga drayber kasunod ng pagpapatupad ng dagdag-pasahe sa mga jeep at pampublikong bus sa buong bansa.

May mga drayber pa kasi na hindi pa makakapaningil ng dagdag na piso dahil wala pa silang kopya ng taripa na maipapaskil sa kanilang mga sasakyan.

“Ang isang naging malaking problema namin ay yung una, one week lamang yung ibinigay na palugit ng ating LTFRB, para makapag-apply yung ating mga indibidwal na mga operator kaya nga sa nga amin, ang isang panawagan nga namin ay baka naman pwede per association na lamang yung makapag-apply ng fare matrix para sa kanyang buong kasapian,” ani PISTON national president Mody Floranda.

Dagdag pa niya, sana ay hindi na kailangang daanin sa online application ang paghingi ng kopya ng taripa.

“Ang isang mahirap nga sa ngayon, lalo na sa kalagayan ng mga operator din, wala naman pong kasanayan na mag-apply sa bahagi ng mga computer ano, kasi merong sinasabi na mag-a-apply muna sa online kung mag-ano ng taripa.”

Pero higit dito, nananawagan si Floranda sa pamahalaan na lutasin din ang problema ng labis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

“Sa bahagi po ng PISTON, mas tinitingnan po natin na yung pangkabuuan, na dapat ang galawin talaga ng gobyerno dito yung usapin ng pagbawal o pagtanggal sa usapin ng matataas na buwis sa produktong petrolyo para at least bumababa po yung ating mga bilihin.”

“Kasi kung hindi po bababa yung mga bilihin, mawawalan din po ng saysay yung piso na ibinigay ng LTFRB dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ngayon,” paliwanag niya.

Samantala, nagpapasalamat naman ang isang grupo ng mga commuter sa pamahalaan sa pakikinig sa kanilang panig hinggil sa dagdag-pasahe.

“Nagpapasalamat po kami sa (Department of Transportation) atsaka sa ating (Land Transportation Franchising and Regulatory Board), binigyang halaga po nila yung ating opinion, kasi meron pong mga paksyon na ang gusto ay gawin pang P15 ang ating lowest yung minimum fare,” ani Elvira Medina ng National Center for Commuter Safety and Protection.

“Salamat na lang at binigyang halaga nila yung ating opinion na ito ay gawin lamang maliit sapagkat hindi na talaga kakayanin.”

--TeleRadyo, 3 Oktubre 2022