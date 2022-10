Gov't jet na ginamit umano sa Singapore trip ni Marcos pinasisilip

Watch more News on iWantTFC

MANILA - Inuusisa ng minorya sa Kongreso ang kontrobersyal na pagpunta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr, sa Singapore nitong weekend, partikular na ang paggamit umano niya ng isang government jet.

Nag-post ang Pangulo sa Facebook tungkol sa kaniyang biyahe, kung saan kasama ang ilang miyembro ng kaniyang pamilya at kaalyado, para manood ng Formula 1 Grand Prix.



“They say that playing golf is the best way to drum up business, but I say it’s Formula 1. What a productive weekend!” aniya.

Pero ayon kay ACT Teachers Party-list Rep. France Castro, ang House deputy minority leader, kailangang tanungin kung naging productive ang biyahe na ito, at dapat magpakita ng patunay kung ano ang napagusapan o naging benepisyo na naiuwi para sa bansa.

Aniya, kung personal ay dapat na ipakita kung sino ang gumastos sa kanyang pagpunta sa Grand Prix.

Giit niya, kahit na opisyal na biyahe ito, nasa maling oras ang pagpaunta ng Pangulo sa Singapore dahil katatapos lang ng hagupit ng Bagyong Karding sa Pilipinias, at hindi nabigyan ng masyadong oras na bisitahin ang mga naapektuhan ng bagyo.

Pinasisilip din House minority ang government jet na ginamit umano papuntang Singapore. Ani Castro, kung mapapatunayan na ginamit ang government jet, ay masasabi na may nagamit na kaban ng bayan.

Saad niya, ipinakikita lang ng mga Marcos ang kanilang "family lifestyle" sa nangyaring biyahe, sa kabila nang paghihirap ng maraming Pilipino.

Giit niya, kailangan na magkaroon ng maayos na paliwanag ang ang Pangulo at Palasyo sa naturang biyahe.

Depensa ng Malacañang, ang pakay sa Singapore ni Marcos ay manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa.—TeleRadyo, Okt. 3, 2022