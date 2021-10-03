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Marami sa mga kakandidato sa lokal na posisyon, galing sa iisang pamilya

ABS-CBN News

Posted at Oct 03 2021 07:05 PM

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Patuloy ang paghahain ng certificate of candidacy sa mga lokal na posisyon. Kapansin-pansin na marami sa mga kakandidato ay mula sa iisang pamilya. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Linggo, 3 Oktubre 2021

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