Magpapakalat ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga tauhan para maglinis ng mga kanal at estero. Ito'y matapos matukoy na basurang bumara sa mga kanal ang sanhi ng mga pagbaha nitong mga nagdaang linggo. Tuloy-tuloy naman ang paggawa ng Department of Public Works and Highways ng mga drainage system sa Metro Manila. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Lunes, 2 Oktubre 2023