Isinusulong ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema na maisabatas ang paggamit at pag-audit ng confidential pati intelligence funds sa budget ng mga local government unit at ahensiya ng pamahalaan. Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, walang masama sa pagbibigay ng ganitong pondo sa mga lokal na pamahalaan. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Lunes, 2 Oktubre 2023