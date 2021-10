Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Umpisa na ng ikalawang araw ng paghahain ng certificates of candidacy ng mga nais tumakbo sa Halalan 2022.

Ayon sa Commission on Elections naging maayos at mapayapa ang unang araw ng filing ng COC nitong Biyernes at inaasahan nila na ganun din ang magiging sitwasyon ngayong Sabado.

Ang Southern Police District na nakakasakop sa Pasay, kung saan nag-setup ng tent ang Comelec sa isang hotel para sa COC filing ng national candidates, ay sinabi rin na naging mapayapa ang pagbubukas ng filing ng COCs at walang naiulat na kaharasan o problema.

May anim na naghain ng COC para sa pagka-pangulo, kabilang si Sen. Manny Pacquiao. Tatlo naman ang naghain ng COC sa pagka-bise presidente kabilang ang running mate ni Pacquiao na si Buhay Party-list Rep. Lito Atienza.

May 14 naman na naghain ng COC sa pagka-senador kabilang si reelectionist Sen. Risa Hontiveros at mga dating senador na sina Antique Rep. Loren Legarda at Sorsogon Gov. Chiz Escudero. May 18 naman ang naghain ng COC para sa party-list Group.

Mahigpit pa rin ang seguridad sa loob at labas ng Sofitel Hotel sa Pasay kung saan isinasagawa ng filing ng COC, sa halip na sa Comelec office sa Intramuros, bilang pag-iingat laban sa COVID-19.

Maraming pulis ang nakakalat sa CCP Complex. Mahigpit rin ang pagpapatupad ng health protocol.

Kung dati mala-piyesta ang paghahain ng COC, ngayon limitado lang ang pwedeng pumasok sa loob ng tent. Kailangan rin magpakita ng negative COVID-19 test result pag papasok sa venue.

- TeleRadyo 2 Oktubre 2021