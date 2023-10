Disqualification cases sa BSKE posibleng umabot sa 1,000

Watch more on iWantTFC

Posibleng umabot sa 1,000 ang disqualification cases na isasampa ng Anti-Epal Task Force ng Commission on Elections. Posible ring masampahan ng kasong kriminal at makulong ang mga kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na mapapatunayang sangkot sa vote-buying at premature campaigning. Para sa Election Watchdog na Lente, tama ang paghihigpit na ginagawa ng Comelec . Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 1 Oktubre 2023.