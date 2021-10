Virtual giant lantern festival 2021, muling mapapanood sa Pampanga

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Muling aarangkada ang pinakaaabangang giant festival sa Pampanga.

Pitong giant lanterns na nasa 20 feet ang taas mula sa pitong barangay ang magpapagandahan sa dance of lights.

Tulad ng nakaraang taong, no live audience dahil exhibition lang ang mangyayari, mapapanood virtually bilang pagsunod sa guidelines ng IATF para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Dapat abangan ang mga tema at disenyo ng mga higanteng parol na sesentro sa pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic.

Sa Disyembre 16, 2021 ang opening ng giant lantern festival sa isang mall sa lungsod ng San Fernando.

Bukod sa livestreaming, pwede rin ang drive in viewing. Paalala naman sa drive in viewing na no barcode, no entry. Kailangan din munang magpa register online dahil limitado lamang ang papayagang mga sasakyan sa parking lot.

Magpapakalat din ng security personnel para sa kaligtasan ng mga manonood at para masigurong nasusunod ang health protocols.

- TeleRadyo 1 Oktubre 2021