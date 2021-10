MAYNILA—Handang-handa na ang Philippine National Police para magbigay ng seguridad sa pagsisimula ng paghahain ng certificate of candidacy sa buong bansa.

Aabot sa 3,000 pulisya ang itatalaga ng PNP sa National Capital Region, kasama na rito ang higit 400 personnel na nakapuwesto sa isang tent sa Sofitel Philippine Plaza sa Pasay City.

"Handang-handa na ang ating PNP. Dati na tayong nagkaroon ng mga prior coordination with concerned agencies," ani PNP chief Gen. Guillermo Eleazar sa panayam sa Teleradyo Biyernes.

Security in place surrounding the Sofitel Philippine Plaza hotel in Pasay City, where filing of COCs for national posts in #Halalan2022 begins Friday.



Around 3,000 enforcers will be deployed from PNP, AFP, BFP & Coast Guard pic.twitter.com/zslGhdxnoF