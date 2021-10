Motorcade ni Pacquiao, mainit na sinalubong ng mga tagasuporta

Watch more on iWantTFC

Nagtipon-tipon sa Rizal Park sa kahabaan ng Roxas Boulevard ang mga tagasuporta ni Sen. Manny Pacquiao para mainit na salubungin ang pagdaan ng kaniyang motorcade bago tumuloy sa pag-file ng kaniyang certificate of candidacy sa Sofitel Hotel sa Pasay City.

Bukod sa mga tagasuporta sa Roxas Boulevard, meron din mga naghihintay sa Intramuros, partikular sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue kung saan may dala silang flaglets at mga poster na nagpapahayag ng kanilang mga mensahe ng suporta.

Bumaba rin si Pacquiao kasama ang maybahay na si Jinkee, at Sen. Koko Pimentel at former mayor Lito Atienza at nagkaroon sila ng maikling picture taking sa harap ng Luneta.

Masaya naman ang mga tagasuporta ni Pacquiao dahil nakita nila ang kanilang pambato sa pagka-Pangulo sa 2022.

- TeleRadyo 1 Oktubre 2021