MAYNILA - Hinimok ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) ang mga botante na maging mapanuri at huwag magpapadala ng basta-basta sa mga pangakong bibitawan ng mga kandidatong tatakbo bilang bagong lider ng bansa sa halalan sa susunod na taon.

Ayon kay Fr. Jerome Secillano, executive secretary ng CBCP, ang matinong pagpili ng mga kandidato ay dapat maging issue-based.



“Para maging reasonable ka, dapat pakinggan natin mga sinasabi ng mga kandidato and then ima-match natin sa mga isyu na talagang nakakaapekto sa pamumuhay natin bilang Pilipino. Hindi pwede dito yung kakilala mo kandidato tapos iboboto mo. Kumbaga sinabi ng kaibigan mo iboboto mo. Sa palagay ko issue-based tayo dito at imina-match natin 'yan sa stand ng kandidato,” pahayag ni Secillano.

Simula na ngayong Biyernes ang paghahain ng certificate of candidacy ng mga kandidato para sa halalan 2022.

Nilinaw ni Secillano na hindi nag-eendorso ng kahit sinong kandidato o partido ang simbahan.

“Sa pagbibigay natin ng voters education, of course may pamantayan din ang simbahan patungkol d'yan and then it's up to the voters to decide whether the candidates are up to the standards na pinalabas ng simbahan kung meron mang ipapalabas. So hindi kami dito magsasabi na huwag n'yong iboto si ganito, wag n'yo iboto si ganyan,” sabi niya.

Ipinaliwanag din ni Secillano na ang One Godly Vote campaign ay framework na magagamit ng mga botante sa pagkilatis nila sa mga kandidato. Ang mga ito ay ang human dignity, solidarity, subsidiarity at common good.

“Tingnan natin, sa kanila bang track record pinu-push ba talaga nila yung human dignity, common good? Nakikinig ba sila sa maliliit na tao? Yung solidarity dito nakikiisa ba sila sa paghihirap ng mga ito, at nararamdaman mo ba na talagang kadamay mo sila,” sabi niya.

Mahalaga aniya para sa mga botante na suriin at aralin ng maige ang mga ito at magkaroon din ng tinatawag nilang circles of discernment.

“Dito papasok yung paggabay ng mga leaders ng simbahan na magbibigay din ng linaw tungkol sa mga isyu pampulitika, pang ekonomiya at iba pa,” saad niya.

Dasal din niya sa mga kandidatong maghahain ng kanilang COC na magkaroon din ng period of discernment.

“Do they really have the heart for public service? Ang sabi ni Pope Francis, politics is a form of service pero alam natin dito yata sa Pilipinas politics is about personal interest,” sabi niya.