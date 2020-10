MGCQ sa NCR? Depende sa health data: Olivarez

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nakasalalay sa datos ng Department of Health (DOH) ang magiging pasya hinggil sa pagluluwag ng quarantine restrictions para sa kalakhan Maynila, ayon sa Metro Manila Council.

Ayon kay MMC Chairman, Parañaque City Mayor Edwin Olivarez, tinitingnan na ng karamihan ng mga alkalde sa Metro Manila ang paglalagay sa National Capital Region sa modified general community quarantine sa buwan ng Nobyembre.

“Pero ito po ay dedepende pa rin sa atin pong data na manggagaling sa ating Department of Health. Kung magpapatuloy 'yung pagbaba ng new cases po natin at 'yung availability ng ating critical care ay mas malaki po 'yung magiging capacity natin, palagay po ko pupunta tayo sa MGCQ right after nitong October,” sabi ni Olivarez sa panayam sa TeleRadyo, Huwebes ng umaga.

Nananatili sa ilalim ng GCQ ang Metro Manila sa buong buwan ng Oktubre.

“Hindi po puwedeng ma-compromise 'yung ating health care kaya 'yung recommendation ng ating MMC ay manatili pa ng 30 days itong ating GCQ,” paliwanag ni Olivarez.

Matapos ang 30-araw ay muling magkakaroon ng assessment na magiging base pa ring kung patuloy na bumababa ang mga naitatalang bagong kaso pati na rin ang positivity rate.

Samantala, ipinaalala rin ni Olivarez na hindi pa prayoridad sa ngayon ang pagdadaos ng Christmas party.

“Di po natin priority 'yan sa ngayon hanggang ‘di natatapos ang pandemic na ito. Siguro po bawat isa sa amin magkakaroon ng memorandum sa lahat po ng aming department at nasasakupan na iwasan ang gathering nitong kapaskuhan,” sabi niya.

Sa tala ng DOH nitong Miyerkoles ng hapon, umabot na sa 311,694 ang kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 52,702 ay active cases. Sa kabuuang bilang, 253,488 naman ang gumaling habang 5,504 ang namatay.