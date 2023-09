Watch more on iWantTFC

Inihahanda ng lokal na pamahalaan ng Masinloc, Zambales ang paglalagay ng bandila ng Pilipinas at ang kanilang municipal banner sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.

Plano ng lokal na pamahalaan na bumalik sa south entrance ng reef kasama ng Philippine Coast Guard (PCG) at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR). News Patrol, Sabado, Setyembre 30.