Maynila patuloy na kukuha ng lisensya ng lumalabag na motorista

MAYNILA – Magpapatuloy ang lokal na pamahalaan ng Lungsod ng Maynila sa pagkumpiska ng lisensya ng nga motoristang lalabag sa kanilang batas-trapiko, ayon sa isang opisyal.

Ito’y sa kabila ng pagbaba ng kautusan mula sa Department of the Interior and Local Government (DILG) na tanging mga enforcer lang ng Land Transportation Office (LTO) ang maaaring manguha ng mga lisensya ng nagkakamaling motorista.

Ayon kay Atty. Princess Abante, tagapagsalita ng lungsod, nakasaad sa Local Government Code na mayroong kapangyarihan ang lokal na pamahalaan para bumalangkas ng mga batas patungkol sa pagsasaayos sa trapiko, kabilang na ang paninita, panghuhuli at pagkumpiska ng mga lisensya.

“Samantala naman po, yung memo naman po na ini-issue ni (DILG) Secretary (Benhur) Abalos na LTO po ang pangunahing ahensya na pwedeng magconfiscate ng driver’s license, ito naman po ay galing din naman po sa Republic Act 4136.”

“So magkaibang batas po siya, hindi naman po siya magkalaban or magkasalungat. Ito lang po ay magkaiba lang din po yung authority ng pinanggagalingan na batas na pinagbabasehan po namin,” paliwanag niya.

Ayon kay Abante, dapat hayaan ang mga lokal na pamahalaan na may ordinansa tungkol sa pagkumpiska ng mga lisensya na ipagpatuloy ang pagpapatupad nito.

“Ang memorandum po ni Secretary Abalos ay tama pa rin naman po na LTO pa rin ang pangunahing ahensya na pwedeng mag-confiscate, sa mga local government units po na wala pong ordinansa na nagbibigay ng karapatan sa kanilang traffic enforcers na mag-confiscate ng lisensya ay dapat pa ring makakuha ng deputization sa LTO.”

“Pero sa local government units na katulad namin na meron ay hiwalay naman po yung kapangyarihan namin o authority para mag-confiscate ng drivers license in case of traffic violation,” aniya.

Dagdag pa ng opisyal, nagpadala na ng komunikasyon ang kanilang tanggapan kay Abalos para ipagbigay-alam na patuloy nilang ipatutupad ang kanilang ordinansa.

Pero paglilinaw niya, hindi pa nagkakaroon ng personal na pag-uusap sina Abalos at Manila Mayor Honey Lacuna tungkol dito.

--TeleRadyo, 30 Setyembre 2022