MAYNILA - Umaapela ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa City sa Palawan na higpitan pa ang kasalukuyang quarantine restrictions sa lungsod laban sa pagkalat ng COVID-19.

Ayon kay Dr. Dean Palanca, ang commander ng Incident Management Team ng lungsod, nais ng lokal na Inter-Agency Task Force na itaas ang kanilang restrictions.

Sa ngayon ay nasa general community quarantine with lower restrictions ang kanilang lungsod.

“Ang hiling namin, nagkaroon kami ng resolution na payagan kami na ipatupad ang GCQ with heightened restrictions or if ever pag matapos ang pag piloting sa Metro Manila at i-implement sa buong Pilipinas, kung sakali maisama kami sa GCQ with alert level 4,” sabi ni Palanca.

Habang wala pang tugon sa kanilang hiling, itinaas nila ang curfew hours na magsisimula ng alas-9 ng gabi at naghigpit din sa travel protocols para sa lahat ng mga pumapasok sa lungsod na kailangang dumaan sa quarantine procedures at ma-test. Naghigpit din sila ng regulasyon sa workplace at maging sa social gathering.

"Yung ramping up ng vaccination, 'yun po ang importante kasi isa po yun sa magiging effect po kung sakali meron talaga tayong outbreak," sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Huwebes, sinabi ni Palanca na mabilis ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod na posibleng dulot ng Delta variant.

“Kahapon nasa 897 ang total active case namin. Kahapon lang meron kaming bagong confirmed case na 115, pinagsamang RT-PCR at antigen test po. Itong biglang pagtaas sabihin na lang natin within the span of two weeks po from September 15 hanggang ngayong patapos ng September, tumabo tayo ng at least nasa 633 ang atin active cases,” sabi niya.

Mabilis din aniya ang hawahan sa mismong mga bahay at maging ang mga bata ay tinatamaan na rin.

“Sinasabi nating red flag po siya ng Delta variant case although wala pa ring ibinibigay sa amin na confirmation na galing sa Philippine Genome Center kung Delta ba ito o hindi, pero talagang itong mga signs Delta variant talaga ito—biglang pagtaas at pati mga bata at napupuno yung ating mga quarantine facilities at ang atin hospitals almost mapuno na po,” aniya.

Nasa 80 hanggang 85 porsiyento na ang health utilization status ng kanilang mga ospital at napupuno na rin ang kanilang hotel quarantine facilities.

“Nagrerequest na rin po kami if ever magamit namin ang aming schools particularly ang elementary schools at last to go na po ang mga bahay kung sakaling walang-wala na kaming mapaglagyan ng COVID positive,” sabi niya.

Samantala, mabilis naman ang aniya ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa kanilang lungsod.

“Ang ating population sa Puerto Princesa around 300,000 plus. Ang fully vaccinated natin 52,352. Ang ating first dose nasa 64,475 at total jabs na ibibiigay around 116,827,” sabi niya.

Isa sa tinututukan nila ngayon ay ang pagbaba ng mga bakuna sa mga barangay para mas mailpait na ito sa mga tao.

- TeleRadyo 30 Setyembre 2021