Patay ang dalawang katao habang 7 naman ang sugatan sa nangyaring salpukan ng tricycle at motorsiklo sa Mariveles, Bataan Miyerkoles ng gabi.

Sa inisyal na imbestigasyon, nagmula sa magkabilang direksyon ang dalawang sasakyan at nagsalpukan sa National Road sa Barangay Balon Anito, Mariveles, Bataan, 930 ng gabi.

Kita sa CCTV na um-overtake ang tricycle sa kasunod nitong kolong-kolong pero inabutan siya nang parating na motorsiklo.

Sa lakas ng impact, dead on the spot ang driver ng motorsiklo at tricycle.

Sugatan naman ang mga angkas ng motorsiklo pati ang mga sakay at driver ng nadamay na kolong-kolong.

"Sa panahon po ng pandemya ngayon iwasan na lang po natin ang inom para iwas aksidente lalo na sa pagmamaneho," ani Remar Capuli, tanod ng barangay Balon Anito.