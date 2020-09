Mga senior, iba pang at risk na kababayan libre sa swab test: PhilHealth

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Ipinaalala ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na magbibigay ito ng libreng COVID-19 swab test sa mga senior citizen at iba pang at risk na kababayan.

“Ang PhilHealth meron pong COVID-19 testing package at ito po ay nakatalaga sa mga kababayan natin na nakalista sa DOH guidelines nung mga at risk na mga kababayan natin, meaning sila po yung nangangailangan ng COVID-19 testing using swab test,” sabi ni Rey Baleña, tagapagsalita ng PhilHealth.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Baleña na sasagutin ng PhilHealth ang gastusin sa swab test ng mga ito.

“Dapat lamang yung qualified na kababayan natin ‘wag na pong magbayad dahil sagot na po sila ng PhilHealth,” sabi ni Baleña.

Mayroong 105 accredited testing laboratories kung saan pwedeng sumailalim sa swab test.

“Yung pasyenteng pupunta doon na qualified among those at risk doon sa listahan ng DOH sila po ay entitled sa PhilHealth benefit,” sabi niya.

- TeleRadyo 30 Setyembre 2020