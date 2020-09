Grupo ng mga pasahero humirit ng dagdag na provincial buses

Watch also in iWant or TFC.tv

Hinimok ng isang commuter group ang mga awtoridad na dagdagan ang mga provincial bus na pinayagan nilang muling magbiyahe simula ngayong Miyerkoles matapos ang ilang buwan na tigil-pasada para pigilan ang pagkalat ng novel coronavirus.

"Medyo limited pa rin po ang ibinabalik. Marami po sa ating mga kababayan ang stuck sa Metro Manila pero gusto ring umuwi ng Bicol, Visayas at Mindanao. Sana po ay mabuksan din po iyong mga ruta papunta roon," ani Jedd Ugay, economist ng Altmobility Philippines at Move as One Coalition.

Nangangamba rin si Ugay na hindi makasunod ang ilang pasahero sa mandatong mag-prebook 48 bago ang kanilang biyahe.

"Medyo mahirap po ang nakikita naming provision na iyon.

Hindi po lahat ng pasahero may access sa online booking at hindi lahat ng bus operators ay may maayos na booking system," sabi niya sa pahayag ng TeleRadyo.

Kailangan din aniyang tingnan ng mga awtoridad kung sustainable para sa mga operator ng bus na kalahati lang ng kapasidad ng mga sasakyan ang kanilang isasakay na mga pasahero.

TeleRadyo, Setyembre 29, 2020