Buntis na ina patay sa sunog sa Taytay; 2 anak, ama sugatan

MAYNILA - Patay ang isang nanay matapos siyang maiwan sa loob ng kaniyang nasusunog na bahay sa Brgy. San Isidro sa Taytay, Rizal nitong Miyerkoles ng madaling araw.

Ayon sa mga residente, sumiklab ang sunog sa loob ng junkshop ala 1 ng madaling araw.

Kwento ng mga kapitbahay, mabilis ang paglaki ng apoy.

“Nakita ko ang laki na agad ng apoy sa gitna mismo ng junkshop. Ang laki na ng apoy kaya nagpatawag na kami ng bumbero agad,” ani Anghel Gutierrez, isang security guard.

Habang nasusunog ang bahay, nakita ng mga unang rumesponde ang pamilya na humihingi ng tulong para makalabas ng kanilang bahay.

“May nakita kaming dalawang bata na sumisigaw. So ako nagkaripas din ako ng takbo para makatulong din ako," ani Sherie Yabut, kapitbahay ng mga biktima.

Nailigtas ang dalawang batang lalaki matapos basagin ang salamin sa bintana ng bahay. Nakalabas din ng bahay ang ama nila.

“Yung anak po na dalawa 'yun po agad ang inasikaso ko kasi po duguan sila eh," ani Yabut.

Dinala sa ospital ang dalawang bata at ama dahil sa mga sugat na tinamo. Pero hindi na nailigtas ang ina ng mga bata.

“Hindi na nakasama ang nanay kasi buntis eh, so nakita ko lang siya nandiyan humihingi siya ng tulong hanggang sa kinain na po s'ya ng apoy," ani Yabut.

Kwento ng mga residente, matagal bago narespondehan ng mga rescuer ang sunog.

Ayon sa Taytay command center, alas 1:15 ng umaga nila na-monitor ang sunog.

Hindi na nagtaas ng alarma ang Taytay Bureau of Fire Protectio at idineklara na fire under control alas 2 ng madaling araw.

Matapos ang higit 30 minuto ay naapula ang sunog.

Tumanggi naman na magbigay ng pahayag ang Taytay BFP.

Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog at halaga ng natupok na ari-arian.