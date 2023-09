Marcos nanguna sa pagpapalawig ng food stamp program sa Caraga

Watch more on iWantTFC

Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development sa Caraga Region sa Mindanao. Namahagi rin siya ng bigas sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Biyernes, 29 Setyembre 2023.