P29.6M halaga ng tulong naipamigay sa mga biktima ni Karding

MAYNILA – Umabot na sa P29.6 million ang kabuuang halaga ng ayuda na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at mga lokal na pamahalaan sa mga nasalanta ng bagyong Karding, ayon sa isang opisyal.

“Yung nabanggit po ni Sir Erwin (Tulfo) kahapon na P28 million nadagdagan na po yan, nasa P29.6 million na po yung naipamamahaging tulong po ng DSWD, and then katuwang po natin siyempre dito yung (local government units) tsaka ilan pong mga (non-government organizations),” kuwento ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Rommel Lopez.

Ayon sa tagapagsalita, tila dumadami pa ang nakikita nilang pinsalang dulot ni Karding habang sila’y nag-iikot.

“Ang atin pong napapansin as we go along the way, ay medyo pumapasok pa po yung mga karagdagang datos po ng mga damages, halimbawa po, yung mga bahay po na napinsala ng pananalasa po ni supertyphoon Karding, nag-increase po ito exponentially.”

“Sa atin pong datos, eh mga nasa 11,000 po ito, almost 12,000 po, kasi ang totally damaged po ay 1,908 sa aming datos, yung partially damaged po ay 10,000 mahigit po,” aniya.

Ayon kay Lopez, maraming mga bahay ang nasira sa Calabarzon, Region 2, at Region 3.

Pero aniya, ang mga rehiyong pinakanapinsala ng bagyo ay ang Region 1, Region 2, Region 3, Calabarzon, Region 5 at Cordillera Administrative Region.

Sabi ng opisyal, maaari silang humingi ng dagdag na budget mula sa Department of Budget and Management sakaling kulangin ang kanilang pondo para sa ayuda.

“Yung atin naman pong pondo, noong kami po ay bagong upo, P1.5 billion po ito, ngayon po nasa P1.1 billion na lamang po ito.”

“Pero ang kagandahan naman po sa ating sistema, ay maaari po tayong humingi kaagad ng augmentation or replenishment sa DBM kung talagang mababawasan po yung ating pondo,” aniya.

--TeleRadyo, 29 Setyembre 2022