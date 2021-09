Pababa na ba ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas?

Watch more on iWantTFC

Aminado ang Department of Health na kulang pa ang ebidensiya para makumpirmang pababa talaga ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito'y lalo't marami pang lugar ang may mataas na bed at intensive care unit utilization rate. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Miyerkoles, 29 Setyembre 2021