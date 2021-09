Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hiniling ng Samahang Industriya ng Magsasaka (SINAG) na dapat ay hulihin agad ang mga nasa likod ng pagpupuslit ng iba't ibang gulay sa bansa.

“Alam naman nila kung saan galing bakit hindi nila hulihin? Napapasama dito magsasaka natin lalo na nag-aani sila tapos ibebenta sa Metro Manila at other part of Luzon. Ang nangyayari flooded naman ito ng imported,” sabi ni SINAG president Rosendo So.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni So na maging ang mga retailer ay hindi rin alam na ilegal ang pagbebenta nila ng mga imported na gulay mula China.

“'Yung mga retailer hindi nila alam na bawal 'yung galing China na carrots kasi pati box nilalagay nila doon sa display so ibig sabihin hindi nila alam na illegal na pumasok ito,” sabi ni So.

Kalat ngayon sa mga palengke ang makikinis at murang carrots na natuklasang mula sa China. Ayon sa SINAG, umaaray ang mga lokal na magsasaka dahil sa pagdami ng imported na gulay sa merkado.

Bukod sa carrots, nagkalat din sa mga palengke ang iba pang imported na gulay tulad ng broccoli, luya at repolyo.

Posibleng ginamitan din ng pesticide at formalin ang mga gulay para magmukhang fresh pa ang mga ito kahit dumaan sa matagalang biyahe.

“Yung shipment lang from China to Philippines mga 7 days na yun and kung nakikita natin 'yung mga display ang sinasabi ng mga retailer mas matagal pa, tumatagal 'yung imported compared sa local. 'Yun ang isang dapat ma-check kasi wala tayong pagsusuri sa mga dumarating, kung ang mga produkto ba na ito is safe or may chemical contamination. Dapat kasi 'pag pumasok pa lang sinusuri na 'yan pero hindi ginagawa ng Department of Agriculture,” giit ni So.

Dagdag ni So na problema umano sa gobyerno na kapag walang complaint, walang nangyayari. Maganda aniya na pagpasok pa lang ay sinusuri na ito sa first border para matiyak na lahat ng dumarating ay may permit.

“Para once and for all hindi na ito mapunta sa palengke, dapat 'yung source hulihin,” sabi ni So.

- TeleRadyo 29 Setyembre 2021