MAYNILA - Pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto sa bansa ang posibilidad ng pagbibigay ng booster shot kontra COVID-19 sa gitna ng patuloy na banta ng naturang sakit.

Sinabi ito ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvana matapos payagan ang pagbibigay ng booster shots sa piling sektor sa ibang bansa.

Ani Salvana, pinapayagan na sa bansang America ang pagbibigay ng booster shot sa kanilang vulnerable population. Nakita aniya ang pagbaba ng bisa ng mga bakuna kontra COVID-19 dahil sa mga variant of concern, lalo na ang Delta variant.

“For instance sa Israel, yung Delta parang bumaba yung clinical efficacy versus symptoms ng Pfizer down to 30 to 40 percent, bagama't mataas pa rin yung protection against severe disease. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kung kinakilangan talaga o kung mas magandang gamitin yung tinatawag na reformulated na mga bakuna,” sabi ni Salvana.

Ito aniya ang mga bakunang dinadagdagan ng antigen o proteins laban sa Delta o ibang variants of concern.

“Pinag-aaralan na po ito, ang they are already in clinical trial,” sabi niya.

Ani Salvana, wala pang karampatang ebidensiya na makatutulong ang booster shot. Bawat bakuna ay patuloy naman aniya sa pagbibigay ng proteksiyon laban sa pagkakasakit nang malubha.

"Pero meron breakthrough infection. And to address breakthrough infection, I think we will need yung reformulated vaccine. So hindi po makakadadgag yung third dose. Doon siguro sa mahinang immune system, mga matatanda na talaga, 'yun ang pinag-aaralan, pero walang klarong ebidensiya para dito po,” sabi niya.

Pinag-aaralan din aniya kung may posibleng side effect ang booster shot, kaya kailangang binabalanse ito.

“Kung mag-third dose ka, tapos hindi naman klaro yung benefits, baka mas itataas mo lang ng konti yung panganib. More importantly, yung gagamiting booster shot sa iyo, pwedeng makapag-protect against severe disease yung hindi pa nababakunahan. Alam naman natin, kulang mga bakuna natin. So kinakailagan po talaga suriin ito nang maayos. Hindi lang talaga pwedeng basta-basta mag-booster tayo na hindi klaro yung benefits,” paliwanag ni Salvana.

Samantala, maganda rin aniyang mabigyan ng bakuna ang mga bata.

Pero sa ngayon ay tanging Pfizer at Moderna pa lamang ang aprubadong magbigay nito sa Pilipinas.

“Ang magagamit sa ngayon, Pfizer and Moderna. Although, nag-apply na rin ang Sinovac. Sa China kasi, ginagamt na nila yung Sinovac from 3 years old to 17 years old,” sabi niya.

Isang isyu pa rin umano dito ay ang usapin ng supply mismo ng bakuna.

Halos 70 milyon doses na ng iba't ibang COVID-19 vaccine brands ang natanggap ng Pilipinas, kung saan mahigit 44.7 milyon ang naituturok na.

Ang bilang ng mga fully vaccinated na sa bansa ay nasa mahigit 20.8 milyon na, habang halos 24 milyon naman ang nakatanggap na ng unang dose.

Samantala, payo naman ni Salvana sa publiko na tiyaking may maayos na ventilation ang kanilang mga bahay para makaikot nang maayos ang hangin.

Pwede aniyang maging airborne ang COVID-19 lalo na kung hindi maayos ang sirkulasyon ng hangin sa isang lugar.

“Kaya sa mga closed areas, i-increase natin yung ventilation para mas mababa yung chance na makahawa, lalong-lalo na itong Delta na ilang minuto lang pwede ka nang mahawa,” sabi niya.

- TeleRadyo 29 Setyembre 2021