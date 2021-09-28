4 na lugar sa Quezon City naka-‘special concern lockdown’
Lyza Aquino, ABS-CBN News
Posted at Sep 29 2021 07:49 AM | Updated as of Sep 29 2021 08:06 AM
Tagalog news, Teleradyo, Sakto, special concern lockdown, quarantine, COVID
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