Lider, 3 pang opisyal ng Socorro Bayanihan dinetene sa Senado

Kulong sa Senado ang lider at tatlo pang ibang opisyal ng Socorro Bayanihan Services Inc. Ito'y matapos silang mabigong kumbinsihin ang mga senador na ordinaryong non-governmental organization ang kanilang grupo. Detalyado rin ang salaysay ng mga testigo, partikular ang pahayag ng mga batang babaeng pilit umanong pinakasal at pinasiping sa mga lalaking hindi nila kilala. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Huwebes, 28 Setyembre 2023