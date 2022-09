Pondo ng Office of the President binusisi sa Kamara

Watch more News on iWantTFC

Nakatakdang aprubahan ng Kamara ang panukalang higit P5 trilyong 2023 national budget. Sertipikado na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya puwede na itong ideretso sa second at third and final reading ngayong Miyerkoles. Pero bago niyan, ilang oras munang binusisi ang pondo ng Office of the President. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Miyerkoles, 28 Setyembre 2022