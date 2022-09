Watch more News on iWantTFC

Pinangunahan ngayong Miyerkoles ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng bagong terminal building sa Clark International Airport sa Mabalacat, Pampanga.

Sa kaniyang talumpati, sinabi ni Marcos na ang proyekto ay perpektong halimbawa ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor.

Bunga kasi ng isang private-public partnership ang naturang gusali.

Ayon kay Marcos, kasama sa plano ng kaniyang administrasyon ang pagkakaroon ng mas marami pang proyekto katuwang ang pribadong sektor.

Isa aniya ito sa mga napag-usapan nila ng business groups nang pumunta siya sa New York, United States kamakailan.

Marami ring plano ang administrayson para sa airport sa Maynila para mapaganda pa ito at ma-decongest, ani Marcos.

Kasama ring dumalo sa event sina First Lady Liza Marcos, Transportation Secretary Jaime Bautista at Tourism Secretary Christina Frasco.

Napag-usapan umano nila Marcos at Frasco na palalakasin ang regional airports sa Bohol, Cagayan de Oro, Cebu at Davao sa pamamagitan ng pagdagdag ng direct domestic at international flights.

Aminado naman ang Pangulo na hindi ang kanyang adminsitrasyon ang gumawa ng paliparan pero kinikilala niya na kahalagahan ng proyekto para makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas.

Napondohan ang proyekto noong administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III at itinayo ang gusali sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Natapos ang gusali noong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic at naging partially operational noong May 2, 2022.

Ipinagmamalaki ng terminal na karamihan ng procedures at features dito ay contactless, kabilang ang self check-in, flight selection, baggage check-in at sariling pag-imprenta ng mga boarding pass at luggage tag.

Ayon sa transportation department, kayang mag-accommodate ng paliparan ng 8 milyong pasahero kada taon, na malaking tulong sa pag-decongest sa Ninoy Aquino International Airport sa Metro Manila.