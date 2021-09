Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Binuksan na ang registration para sa pagbabakuna ng edad 12 hanggang 17 anyos sa San Juan, ayon kay Mayor Francis Zamora nitong Martes.

Nasa 3,000 na ang nagparehistro simula nakaraang linggo, ayon sa alkalde. Maaaring magparehistro online o magpatulong sa barangay, dagdag niya.

Nasa 15 porsyento ng COVID-19 cases sa lungsod ay kabataan, ayon kay Zamora.

"Malaking porysento pa rin yan ng ating populasyon ang nagkakaroon ng COVID-19 and that is a consistent percentage here in San Juan," aniya sa Teleradyo.

Dagdag ni Zamora, ramdam ang herd immunity sa lungsod dahil sa 711 kaso ng COVID-19 dito, isa lamang ang critical case, samantalang 7 ang severe, 6 ang moderate, 465 ang mild, at 230 ang asymptomatic.