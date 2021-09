Pagtiyak sa seguridad ng mga mag-aaral, guro sa face-to-face classes, iginiit

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hinimok ng grupong Alliance of Concerned Teachers ang mga kagawaran ng edukasyon at kalusugan na tiyaking mabuti ang seguridad ng mga mag-aaral at guro na makakasama sa pilot run ng face-to-face classes.

“Ang hinihingi namin dito yung provision nung assistance in case na magkaroon ng COVID-19 infection sa hanay ng mga teacher at mga estudyante ay gusto naming makita ano yung plano, paano yung pagpapagamot, paano yung gastusin at tingin namin kailangang maging handa tayo dito,” pahayag ni Raymond Basilio, secretary general ng Alliance of Concerned Teachers.

Ayon kay Basilio, nais din nila na maging kabahagi ang pagdedeploy ng mga nurses sa mga eskuwelahang lalahok sa face-to-face classes.

Dagdag niya na sana din ay hindi gawin sapilitan ang pagbabakuna sa mga guro.

“Dapat may provision for vaccination sa mga teachers pero dapat hindi ito gawing sapilitan,” saad ni Basilio sa panayam sa TeleRadyo.

Nauna nang tiniyak ng DepEd na pangunahing prayoridad nila ay ang seguridad ng kanilang mga estudyante at guro. Base sa guidelines, lalahok sa face-to-face program ang 95 public elementary, 5 senior high schools at 20 pribadong paaralan. Kasama din sa guidelines na dapat mag set-up ng clinics ang mga paaralan at ang pagkakaroon ng COVID-19 local hotline o help desk para makipag-ugnayan sa mga ospital.

Patuloy naman ang dalawang ahensiya sa paggawa ng guidelines sakaling may magpositibo na mag-aaral o guro.

- TeleRadyo 28 Setyembre 2021