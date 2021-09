Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Umani ng papuri sa social media ang isang Pinoy nursing student matapos makasagip ng buhay ng kapwa pasaherong sakay ng eroplano papunta sa New Brunswick sa Canada.

Ayon kay James Vincent Sayson, parang hindi kapani-paniwala ang naganap na insidente noong Setyembre 23 habang sakay sila ng eroplano galing Dubai at papunta ng Canada.

Umaksiyon agad siya habang nagtatanong ang fight attendant kung may doktor sa mga pasahero ng kanilang flight.

“Ako po yung nakaupo sa likuran mismo ng pasahero nung halos mawalan siya ng malay. Ang nangyari, ginigising nila yung pasahero hanggang sa wala na siya sa normal and humingi na po ng tulong yung flight attendant. Ginawa ko na lang po best ko para makatulong po,” sabi ni Sayson sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga.

Ayon sa 22-anyos na si Sayson, nakaranas umano ng hypoglycemia ang pasahero.



“May classic signs po na tinitingnan nung pinaka-final para ma-suspect na hypoglycemia. Bumalik malay niya after siya bigyan ng mga candies and juice o mga pagkain na nakakapag-angat ng blood sugar niya,” sabi niya.

"I concluded my finding with a doctor on board," sabi pa niya sa kaniyang Facebook post tungkol sa pangyayari, kung saan marami ang nag-iwan ng papuri sa kaniya.

Kwento niya, posibleng mauwi sa peligro kung hindi agad na mabigyang lunas ang hypoglycemia.



“Natutulog po yung pasahero nung nangyari. Kapag hindi natututukan ang blood sugar natin, lalo na po nang matagal na panahon, may posibilidad na bumaba ang ating blood pressure and posible rin po na hindi mapuntahan ng dugo ang iba ibang parte ng ating katawan. Pwedeng tumigil ang organs at pwede rin pumasok ang shock o parang gulay po,” paliwanag niya.

Tinutukan ni Sayson at inobserbahan ang pasahero sa buong flight.

"Para kung may mangyari pa po man or may posibilidad na may masamang mangyari ulit, nakahanda na po kami at saka yung mga ibang personnel. Na-instruct ko sila kung ano ang tamang gagawin,” sabi niya.

Si Sayson ay graduating student ng Trinity University of Asia, St. Luke’s College of Nursing.

Sabi niya, nasa Canada siya ngayon para bisitahin ang kaniyang ina.

“Gusto ko po sanang ma-continue ang education ko para balang araw, makabalik ako, pwede rin po akong maging educator ng Philippines,” sabi niya.

Payo naman ni Sayson na sana ay suportahan ng kani-kanilang mga pamilya ang tulad niyang estudyante lalo na sa gitna ng nagaganap na COVID-19 pandemic.

“Kailangan po nating mag-work together po through this pandemic. Sana makaya natin anything na ibato sa atin. For everyone out there po, let’s all do our best,” aniya.