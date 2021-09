Watch more on iWantTFC

Magtatagal ng 2 linggo ang granular lockdown sa isang mental health center sa Barangay San Roque sa Antipolo, Rizal.

Ayon kay Mayor Andrea Ynares, kinailangang i-lockdown ang facility matapos may magpositibo sa lugar.

Sampu mula sa 31 empleyado at staff ng facility ang nakitaan na rin ng sintomas tulad ng ubo, sipon, at sakit ng lalamunan at pangangatawan.

Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang mental health center pero ayon sa isa sa mga staff na aming nakapanayam, isa sa kanilang mga pasyente ang unang nagpositibo sa facility.

Inaalam pa kung paano o saan nakuha ng pasyente ang virus.

Sa ngayon ay na-swab test na lahat ng mga staff at pasyente at hinihintay na lamang ang resulta. Nakapagbigay na rin ng pagkain at iba pang ayuda para sa kanila.

Sa ngayon ay may 881 active cases ang lungsod, ayon sa pinakahuling tala ng kanilang health department.