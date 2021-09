Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Hiniling ng pamunuan ng Oriental Mindoro Provincial Hospital sa Department of Health na muling inspeksiyunin ang kanilang COVID-19 testing laboratory para agad na itong mabuksan para sa publiko.

“Hanggang gabi, gumagawa po yung ibinigay sa aming contractor ng Kapitolyo. So nakatutok doon ang aming mga tao. Hopefully, bukas ay bisitahin nila ulit. At baka bukas ng hapon o Huwebes, makapag-start kami. Depende sa kanila kung papayagan ng DOH,” pahayag ni Dr. Dante Nuestro, pinuno ng ospital.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Nuestro na malaki ang epekto ng pagpapatigil ng operasyon ng kanilang laboratory na nagbibigay ng libreng COVID-19 test sa mga pasyente.

Maging ang moral ng kanilang mga empleyado ay apektado.

“Kasi hindi sila nate-test. Kung gusto nilang ma-test aabutin ng 5 araw. Plus yung mga pasyente natin, wala rin kakayahang magbayad sa private. Ang nangyayari, yung turn around ng mga pasyente, natetengga dito sa ER, sa aming mga isolation, kaya kami napupuno,” sabi niya.

Ipinatigil ng DOH ang operasyon ng COVID-19 testing laboratory dahil wala umanong bakod at lababo ang pasilidad.

"Yun po ang pinapa-comply nila na kakulangan namin para mag-function po ulit yung laboratory,” sabi ni Nuestro.

Sinabi ng doktor na hindi naman ni-require umano ng unang team ng DOH na bumisita noon ang mga hinihingi nito ngayon.

“Three weeks na siyang nago-operate doon. Tapos 'yung bagong team ng regulatory board ng DOH, pinadagdag po 'yun kaya ipinatigil yung laboratory,” sabi niya.

- TeleRadyo 28 Setyembre 2021