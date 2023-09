Hepe ng PRA sinuspende dahil sa overlapping projects sa Cavite

Watch more on iWantTFC

Sinuspende ang chairman ng Philippine Reclamation Authority matapos nitong aprubahan ang dalawang overlapping reclamation projects sa Cavite. Pinagsabihan naman ng ilang senador ang Department of Environment and Natural Resources na kalikasan at hindi mga negosyante ang dapat nilang proteksiyunan. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Miyerkoles, 27 Setyembre 2023