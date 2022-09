Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Desidido ang pamilya ng babaeng street sweeper na inararo ng SUV sa Parañaque City na ituloy ang demanda laban sa drayber na nakasagasa sa kanya.

Makikita sa kuha ng CCTV ang pagkasagasa sa 63-anyos na sweeper habang nagtatrabaho siya sa BF Homes. Umalis mula sa lugar ang SUV matapos ang insidente.

“Wala pong areglong mangyayari kasi gusto ko pong makuha yung hustisya para kay mama, at hindi po makatarungan yung ginawa niya sa mama ko,” ani Jade Bacus, bunsong anak ng street sweeper na si Doreen Bacus.

“Mananaig po ang batas,” dagdag pa niya sa panayam ng TeleRadyo, Martes.

Kuwento ni Jade, patuloy na nagpapagaling ang kanyang ina sa ospital.

“Naka-schedule po siya sa operasyon niya mamaya… Natanggal po kasi yung tainga niya para masarado po yun ta's malagyan siya ng artificial na tainga,” aniya.

Samantala, kinumpirma naman ni PMaj. Philander Alunday ng Parañaque police na nakasuhan na nila ang suspek sa hit-and-run.

“Nasampahan na po natin ng kaukulang kaso, reckless imprudence resulting in serious physical injury, at sa kasalukuyan nakakulong siya ng Parañaque po,” aniya.

Kuwento ng isang saksi sa pagkakasagasa kay Bacus, una munang itinanggi ng drayber na may kinalaman siya sa insidente.

“Noong pinuntahan po sa Lopez Street, nakababa na po yung bintana niya, at sinabi niya sa pulis na wala siyang kinalaman doon sa banggaan… Noong sinabi namin na siya yung nakita namin, siya yung naplakahan, ang sinabi po niya, hindi siya aware na meron po siyang nabangga,” ayon sa saksing si David Gamboa.

— TeleRadyo, 27 Setyembre 2022