Home  >  News

PatrolPH
TV Patrol

Mga opisyal, kabaro nakiramay sa naulila ng 5 rescuer na nasawi sa Bulacan

ABS-CBN News

Posted at Sep 27 2022 08:04 PM

Watch more News on iWantTFC

Nakidalamhati ang mga opisyal ng pamahalaan at kapwa rescuer sa mga naiwang pamilya ng 5 rescuer na namatay sa kasagsagan ng Bagyong Karding sa Bulacan. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Martes, 27 Setyembre 2022

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  PatrolPH   Tagalog news   rehiyon   regions   regional news   Bulacan   Bulacan rescuers   Karding   KardingPH  