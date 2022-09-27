Mga opisyal, kabaro nakiramay sa naulila ng 5 rescuer na nasawi sa Bulacan
ABS-CBN News
Posted at Sep 27 2022 08:04 PM
PatrolPH, Tagalog news, TV Patrol, Bulacan
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