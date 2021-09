Watch more on iWantTFC

Balak imbitahan ng House committee on good government and public accountability ang Pharmally executive na si Krizle Mago matapos nitong amining swindling ang ginawa nila sa pamahalaan noong mag-supply sila ng expired face shields. Giit naman ng isang mambabatas, wala na itong kaso dahil nagamit naman ang face shields at wala naman daw nagreklamo. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Lunes, 27 Setyembre 2021