Bawal ang hiling na dagdag-pondo ng OVP noong 2022: kongresista

Hindi natuloy ang budget hearing ng Office of the Vice President at Department of Education sa Kamara ngayong Martes. Inilabas naman ng isang kongresista ang orihinal na sulat ni Vice President Sara Duterte noong humingi ito ng dagdag na pondo noong 2022, kasama ang kontrobersiyal na P125 milyon confidential fund. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Martes, 26 Setyembre 2023