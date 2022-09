Lebel ng tubig sa Marikina River, unti-unting bumababa

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Unti-unti nang bumababa ang lebel ng tubig sa Marikina River, ayon sa mga opisyal.

Sa pinakahuling datos mula sa Public Information Office ng nasabing lungsod, nasa 17.6 meters na lang ang lebel ng tubig alas sais ng umaga ngayong Setyembre 26.

Umabot ito nang 18.4 meters bandang alas dos ng madaling araw.

Ayon kay Mayor Marcy Teodoro, malaki ang naging tulong ng isinagawa nilang dredging sa ilog upang hindi masyadong tumaas ang tubig.

Matatandaang umabot sa 21.7 meters ang lebel ng tubig sa Marikina River nang manalasa ang bagyong Ulysses noong 2020, at 21.5 meters naman sa hagupit ng bagyong Ondoy noon 2009.

“Nakatulong yung dredging na ginawa sa Marikina River eh. Lumaki yung water-carrying capacity nito eh. Pinalalim, pinalapad.”

“Kaya mapapansin, kagabi pa lamang, at hanggang ngayon mapapansin natin na napakabilis nung agos sa Marikina River, hindi katulad nung Ondoy na parang nag-stagnate yung tubig nung tumaas na ito,” kuwento ni Teodoro.

Gayunpaman, iginiit ng punong-lungsod ang kahalagahan ng mga pangmatagalan o long-term na solusyon sa pagbabaha sa kanilang lugar.

“Nakita na natin, kailangan i-pump out yung tubig eh, at ito nga eh, nananawagan kami ngayon sa Department of Public Works (and Highways) na sana maituloy at matapos na yun, yung mga ilang mga nakabinbin na o proposed pumping station along the Marikina River,” aniya.

Nananawagan din si Teodoro ng mga cooked meals o lutong ulam at tuyong damit para sa mga lumikas nilang residente.

Kuwento ng alkalde, nakapagpamigay na sila ng pangangailangan ng mga maliliit na bata noong Linggo ng gabi, pero marami pa ring pangangailangan ang ilang mag evacuees.

“Nag-order tayo ng mga cooked meals sa mga food outlets na bukas na at kagabi pa, ang nakukuha naming, ang naiipon naming cooked meals ay nasa 10,000 lamang eh.”

“Kaya nananawagan ako kagabi pa at hanggang ngayon na sana, doon sa mga kababayan nating hindi naapektuhan ng bagyo direkta o may kakayahang tumulong, kailangan po natin mga cooked meals sa mga evacuation center natin at mga tuyong damit,” aniya.

--TeleRadyo, 26 Setyembre 2022