Mga Aeta sa Lopez, Quezon naserbisyuhan ng medical mission

Watch more on iWantTFC

Nabiyayaan ng libreng check-up at iba pang serbisyong medikal ang mga katutubong Aeta sa Lopez, Quezon. Sanib-puwersa rito ang lokal na pamahalaan, Department of Health sa Calabarzon, ilang ahensiya ng gobyerno at Lingkod Kapamilya. Nagpa-Patrol, Bernadette Sembrano. TV Patrol, Lunes, 25 Setyembre 2023