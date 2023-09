Grade 11 student na 5 araw ng nawawala, natagpuan ang bangkay

Watch more on iWantTFC

Bangkay nang natagpuan ang isang babaeng estudyante na limang araw ng nawawala sa Diffun, Quirino.

Ayon kay Police Major Juanito Balite Jr, hepe ng Diffun Police, isang magsasaka na naghahanap ng alagang baka ang unang nakakita sa bangkay noong Biyernes, September 22, sa kakahuyan sa Barangay San Isidro.

“May naamoy siya na hindi magandang amoy, hanggang natunton niya [‘yung bangkay] and then ni-report sa mga kabarangay and then may nag-report na rin sa amin,” sabi ni Balite.

Naaagnas na ang bangkay na may tali sa kanang paa at leeg.

Isinailalim na rin sa otopsiya ang bangkay kung saan lumabas na strangulation o pagkakasakal ang isang dahilan ng kanyang pagkamatay.

“Sinadya ito, pinatay talaga ‘yung biktima. Ang result ng examination sa kanya ay strangulation din,” ani Balite.

Batay naman sa mga suot ay nakilala ng mismong mga kaanak ang bangkay na residente ng Barangay Aurora East at Grade 11 student ng Diffun National High School.

Huli raw nilang nakitang buhay ang biktima noong September 17 kung saan nagpaalam ito na may pupuntahan.

“Hindi nila inireport dahil kung umaalis kasi ito, sanay na sila na ilang araw before babalik. May pagka-lihim din kasi itong bata, base sa interview sa mga kasama niya sa bahay,” ani Balite.

Patuloy ang imbestigasyon sa motibo ng pagpatay.

Dagdag pa ni Balite, may tinitignan na rin silang persons-of-interest sa pagkamatay ng biktima. Ulat ni Harris Julio