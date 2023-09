Watch more on iWantTFC

Isang malaking bato at mga basura ang nakikitang posibleng dahilan ng matinding baha sa bahag ing EDSA at ilang lugar sa Metro Manila noong Sabado. Nanawagan naman ang Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways sa publiko na makipagtulungan at iwasan ang pagtatapon ng basura at kung ano-anong bagay sa mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbaha. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Lunes, 25 Setyembre 2023